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ООН закликала Іспанію звільнити каталонських політиків

Новини » Політика    30.05.2019 - 06:40
ООН закликала Іспанію звільнити каталонських політиків
Фото: ООН (nog.ch)

В ООН заявили, що Іспанія порушує принципи Загальної декларації прав людини

Робоча група Ради з прав людини ООН з довільних затримань заявила, що Іспанія повинна звільнити трьох політиків, які перебувають в попередньому ув'язненні у зв'язку з пред'явленими їм звинуваченнями у справі про проведенні незаконного референдуму про незалежність Каталонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь групи.

На думку правозахисників, іспанський уряд має вивчити "довільне" рішення відмовити у звільненні колишнього заступника голови женералитета Ориолу Жункерасу, а також громадським активістам Жорді Санчесу і Жорді Куишару

В ООН вважають, що позбавлення волі цих політиків порушує принципи Загальної декларації прав людини та Іспанія має "невідкладно" вжити заходів - звільнити ув'язнених, виплатити їм компенсації і провести повне і незалежне розслідування

У Верховному суді Іспанії проходять слухання у справі про проведення референдуму й проголошення незалежності в жовтні 2017 року, обвинуваченими у якій проходять 12 політиків, у тому числі Санчес, Куишар і Жункерас.

Нагадаємо, 26 травня колишній глава Каталонії (Іспанія) Карлес Пучдемон, ховається від іспанського правосуддя в Бельгії, був обраний депутатом Європарламенту в результаті голосування.

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