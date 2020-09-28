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В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ

Нью-Йорк, Понедельник 28 сентября 2020 20:38
В ООН призвали к допуску в Нагорный Карабах миссии ОБСЕ
Фото: военные (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Украина

Организация Объединенных Наций призывает к допуску в зону конфликта мониторинговой миссии ОБСЕ. ООН не может независимо подтвердить или опровергнуть данные о вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе.

Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга.

"У нас нет информации относительно достоверности этих и многих других заявлений. У нас нет средств, чтобы это проверить", - заявил он.

Дюжаррик также отметил, что один из важных шагов заключается в том, чтобы вернуть наблюдателей ОБСЕ "на землю".

Напомним, посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Турция якобы перебросила около 4 тысяч боевиков в зону боевых действий.

"Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают", - заявил Тоганян.

Ранее сообщалось, что генсек ООН Антониу Гутерриш провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которых призвал к незамедлительному прекращению огня в Карабахе.

Кроме того, в Азербайджане назвали конфликт с Арменией "отечественной войной".

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