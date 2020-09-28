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В ООН закликали до допуску в Нагорний Карабах місії ОБСЄ

Нью-Йорк, Понеділок 28 вересня 2020 20:38
В ООН закликали до допуску в Нагорний Карабах місії ОБСЄ
Фото: військові (facebook nkrmil)
Автор: РБК-Україна

Організація Об'єднаних Націй закликає до допуску в зону конфлікту моніторингової місії ОБСЄ. ООН не може незалежно підтвердити або спростувати дані про втручання Туреччини в конфлікт у Нагірному Карабасі.

Про це заявив офіційний представник генсека ООН Стефан Дюжаррик під час брифінгу.

"У нас немає інформації щодо достовірності цих і багатьох інших заяв. У нас немає коштів, щоб це перевірити", - заявив він.

Дюжаррик також зазначив, що один з важливих кроків полягає в тому, щоб повернути спостерігачів ОБСЄ "на землю".

Нагадаємо, посол Вірменії в Росії Вардан Тоганян заявив, що Туреччина нібито перекинула близько 4 тисяч бойовиків в зону бойових дій.

"Вони вже беруть участь на тій стороні... Їх готують в таборах бойовиків і перекидають туди", - заявив Тоганян.

Раніше повідомлялося, що генсек ООН Антоніу Гутерріш провів переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, під час яких закликав до негайного припинення вогню в Карабасі.

Крім того, в Азербайджані назвали конфлікт з Вірменією "вітчизняною війною".

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