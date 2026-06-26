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ООН приостановила сопровождение судов через Ормуз после атаки на гражданский сухогруз

08:03 26.06.2026 Пт
2 мин
Временная пауза необходима для оценки гарантий безопасности после последнего инцидента
aimg Юлия Маловичко
ООН приостановила сопровождение судов через Ормуз после атаки на гражданский сухогруз Фото: коммерческое судно (Getty Images)
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Международная морская организация ООН временно приостановила операцию по выводу судов из района Ормузского пролива. Причиной стала атака на грузовое судно в Оманском заливе, которая подвергла сомнению безопасность морского коридора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Программа по сопровождению судов организацией была запущена 23 июня для помощи сотням бортов и тысячам моряков, которые оставались заблокированными в регионе из-за боевых действий.

Для прохода судов были определены два маршрута через иранские и оманские воды, последний вариант был поддерживаемым Штатами. К моменту приостановки работы морской организации ею воспользовались 57 судов , на борту которых находились около 1100 моряков.

Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что пауза необходима для оценки гарантий безопасности после последнего инцидента. По предварительным данным, атакованное судно не участвовало в официальной программе эвакуации.

Атака на судно – удар по хрупкому соглашению США и Ирана

В то же время Reuters сообщает, что атака стала новым ударом по хрупким договоренностям по безопасности судоходства в Ормужском проливе.

По данным агентства, судно было повреждено после удара у оманского побережья. Американские чиновники предполагают, что к инциденту может быть причастен Иран, хотя официального подтверждения этому пока нет.

Как известно, Ормузский пролив остается одним из важнейших морских путей мира, через который проходит значительная часть глобального экспорта нефти. После частичного восстановления движения судов трафик в регионе начал расти, однако последняя атака вновь усилила опасения безопасности навигации.

Следует отметить, что Иран закрыл Ормузский пролив в считанные дни после заключения мирного соглашения с США в июне.

В ночь на 18 июня президент США Дональд Трамп подписал рамочное соглашение с Ираном. Она предусматривала предварительные договоренности о мире, но работа еще продолжается. Особенно нерешенным является вопрос ядерной программы Тегерана.

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