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ООН: для преодоления коронавируса в Украине необходимо 165 млн долларов

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 17:27
ООН: для преодоления коронавируса в Украине необходимо 165 млн долларов
Фото: Оснат Лубрани (un.org.ua)

Средства планируют привлечь в течении следующих 9 месяцев

Организация Объединенных Наций (ООН) представила "План гуманитарного реагирования по преодолению пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине", на реализацию которой необходимо 165 млн долларов. Об этом сообщили в официальном представительстве ООН в Украине.

Согласно гуманитарному плану ООН, средства планируют привлечь в течение следующих 9 месяцев.

"Мы внимательно следим за мерами преодоления пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и готовы оказать поддержку правительству Украины для реагирования в ситуации, которая постоянно меняется. Сейчас нашей первоочередной задачей является быстро оказать помощь тем, кому она больше всего необходима, одновременно принимая меры предосторожности, чтобы обезопасить сотрудников и людей, для которых мы работаем", - отметила координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

Отметим, сообщалось, что ООН выделит Украине 33 млн долларов помощи в рамках плана по борьбе с коронавирусом. Средства пойдут на реализацию гуманитарных проектов в восточных регионах по обе стороны от линии разграничения.

Напомним, 25 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске плана по борьбе с коронавирусом на 2 млрд долларов. План предполагает доставку различных средств медицинского назначения, а также оснащение лагерей временного размещения сантехникой для мытья рук.

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