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ООН предупреждает о "катастрофическом" недоедании детей войны России против Украины

Фото: вторжение России в Украину вызвало голод во всем мире (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Стоимость спасающего жизнь лечения детей с наиболее тяжелой формой истощения может подскочить до 16%. Как заявил Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, это происходит из-за вторжения России в Украину и роста цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным ЮНИСЕФ, без дополнительного финансирования в течение следующих шести месяцев еще 600 тысяч детей могут пропустить основное лечение, которое представляет собой высокоэнергетическую пасту, приготовленную из ингредиентов, включая арахис, масло, сахар и дополнительные питательные вещества.

ЮНИСЕФ не уточнил, насколько потребуются дополнительные расходы для поддержания программы. В заявлении говорится, что коробка специализированного питания, содержащая 150 пакетов - этого достаточно в течение 6-8 недель, чтобы вернуть здоровье тяжело истощенному ребенку, - стоит в среднем около 41 доллар.

Детское агентство предупредило в своем заявлении, что наряду с более широким давлением на продовольственную безопасность, включая изменение климата, рост цен может привести к "катастрофическим" уровням острого недоедания.

"Мир быстро превращается в пороховую бочку с предотвратимой детской смертностью и детьми, страдающими от истощения", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Тяжелое истощение, когда дети слишком худые для своего роста, затрагивает 13,6 миллиона детей в возрасте до 5 лет и приводит к смерти 1 из 5 в этой возрастной группе.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что проблема глобальной продовольственной безопасности не может быть решена без восстановления украинского сельскохозяйственного производства

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