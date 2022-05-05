ru ua
Чт, 05 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН

Новина українською →
Африка, Четверг 05 мая 2022 10:34
Глобальная продовольственная безопасность без продукции из Украины невозможна, - генсек ООН Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Проблема глобальной продовольственной безопасности не может быть решена без восстановления украинского сельскохозяйственного производства и российского производства продуктов и удобрений на мировом рынке. Генсек ООН Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Наш анализ показывает, что война в Украине только усугубляет ситуацию, запуская трехмерный кризис, который разрушает глобальные продовольственные, энергетические и финансовые системы развивающихся стран", - заявил Гутерреш журналистам во время своего визита в Нигерию.

Вторжение России в Украину в феврале усилило волатильность на финансовых рынках, вызвав рост цен на сырье и повлияв на логистику, что может подорвать восстановление экономики после COVID-19 во многих странах.

"На самом деле нет настоящего решения проблемы глобальной продовольственной безопасности без возвращения сельскохозяйственной продукции Украины и производства продуктов питания и удобрений из России и Беларуси на мировые рынки, несмотря на войну", - сказал он.

Гутерреш сказал, что он полон решимости содействовать диалогу, чтобы помочь в достижении этих целей.

В прошлом месяце Международный валютный фонд заявил, что российское вторжение в Украину нанесло еще один "огромный негативный шок" странам Африки к югу от Сахары, подняв цены на продукты питания и энергоносители и поставив наиболее уязвимые слои населения под угрозу голода.

Детальнее о прекращении поставок российского газа - в материале РБК-Украина "Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Вторжение России в Украину
NEWS
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
70-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Война, мобилизация и эскалация. Чего ждать от Путина на 9 мая