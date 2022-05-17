ООН попереджає про "катастрофічне" недоїдання дітей війни Росії проти України

За даними ЮНІСЕФ, без додаткового фінансування протягом наступних шести місяців ще 600 тисяч дітей можуть пропустити основне лікування, яке являє собою високоенергетичну пасту, приготовлену з інгредієнтів, включаючи арахіс, масло, цукор і додаткові поживні речовини.

ЮНІСЕФ не уточнив, наскільки будуть потрібні додаткові витрати для підтримки Програми. У заяві говориться, що коробка спеціалізованого харчування, що містить 150 пакетів - цього достатньо протягом 6-8 тижнів, щоб повернути здоров'я важко виснаженій дитині, - коштує в середньому близько 41 долар.

Дитяче агентство попередило в своїй заяві, що поряд з більш широким тиском на продовольчу безпеку, включаючи зміну клімату, зростання цін може призвести до "катастрофічних" рівнів гострого недоїдання.

"Світ швидко перетворюється на порохову бочку з запобіжною дитячою смертністю і дітьми, які страждають від виснаження", - заявила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Важке виснаження, коли діти занадто худі для свого зростання, зачіпає 13,6 мільйона дітей у віці до 5 років і призводить до смерті 1 з 5 у цій віковій групі.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що проблема глобальної продовольчої безпеки не може бути вирішена без відновлення українського сільськогосподарського виробництва