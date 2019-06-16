В ООН предупредили об угрозе голода для 60% жителей Южного Судана

Почти 7 млн жителей Южного Судана оказались на грани голода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Организации объединенных наций (ООН).

Как сообщается, в результате конфликта в стране, массового перемещения населения, засухи и высоких цен на продукты питания в Южном Судане возникла крайне тяжелая ситуация с продовольствием. На грани голода оказались более 60% населения.

По данным доклада Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Всемирной продовольственной программы и Детским фондом ООН, к концу июля нехватка продовольствия в Южном Судане коснется почти 7 млн жителей страны. Более 21 тыс. южносуданцев могут оказаться на грани голодной смерти.

Кроме того, в ООН опасаются, что кризис в стране может усилиться. В Организации призвали международное сообщество оказать помощь жителям Южного Судана.

Напомним, ранее в докладе Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН говорилось, что около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода.

РБК-Украина писало в октябре 2018 года, что из-за тяжелого гуманитарного кризиса вследствие гражданской войны в Йемене около 14 миллионов людей находятся в условиях близких к голоду.