В ООН попередили про загрозу голоду для 60% жителів Південного Судану

Майже 7 млн жителів Південного Судану опинилися на межі голоду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Організації об'єднаних націй (ООН).

Як повідомляється, в результаті конфлікту в країні, масового переміщення населення, посухи та високих цін на продукти харчування у Південному Судані виникла вкрай важка ситуація з продовольством. На межі голоду опинилися понад 60% населення.

За даними доповіді Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Всесвітньої продовольчої програми та Дитячим фондом ООН, до кінця липня брак харчів у Південному Судані торкнеться майже 7 млн жителів країни. Понад 21 тис. південносуданців можуть опинитися на межі голодної смерті.

Крім того, в ООН побоюються, що криза в країні може посилитися. В Організації закликали міжнародну спільноту надати допомогу жителям Південного Судану.

Нагадаємо, раніше у доповіді Всесвітньої продовольчої програми ООН і Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН говорилося, що близько 40% населення Північної Кореї опинилися перед загрозою голоду.

РБК-Україна також писало у жовтні 2018 року, що через важку гуманітарну кризу внаслідок громадянської війни в Ємені близько 14 мільйонів людей перебувають в умовах, близьких до голоду.