Организация Объединенных Наций (ООН) предупредила об увеличении нуждающихся в гуманитарной помощи, в 2020 году будут нуждаться 168 млн людей на планете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что среди 168 млн людей нуждающихся в гуманитарной помощи, почти 60 миллионов - дети.

"В ходе своего доклада Марк Локок (заместитель генерального секретаря ООН - ред) особо обратил внимание на судьбы детей, ставших жертвами участившихся военных конфликтов. По данным ООН, количество детей, которые погибли или стали жертвами надругательств в ходе вооруженных конфликтов, в 2019 году достигло рекордной отметки в 12 тысяч человек. В то же время число детей, нуждающихся в гуманитарной помощи, чтобы выжить, по данным UNICEF, возросло до 59 миллион", - говорится в сообщении.

Также Локок, назвал детей, ставших жертвами войн потерянным поколением и для женщин и девочек сегодня увеличился риск стать жертвами сексуального насилия.

"В зонах конфликта один человек из пяти имеет психические проблемы", - указал он.

Поэтому из-за вооруженных конфликтов подразделению ООН, занимающемуся вопросами гуманитарной помощи, требуется в 4-5 раз больше средств, чем десять лет назад.

Отметим, что другой причиной гуманитарных кризисов на планете, по его словам, все чаще становятся природные бедствия, связанные с изменением климата, например голод, вызванный засухой.

Напомним, ООН собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Для необходимой помощи ООН хочет собрать 162 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на Донбасс направили 19 грузовиков гуманитарной помощи.