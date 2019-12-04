Організація Об'єднаних Націй (ООН) попередила про збільшення нужденних в гуманітарній допомозі, в 2020 році будуть потребувати 168 млн людей на планеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що серед 168 млн людей нужденних в гуманітарній допомозі, майже 60 мільйонів - діти.

"У ході своєї доповіді Марк Локок (заступник генерального секретаря ООН - ред) особливо звернув увагу на долі дітей, які стали жертвами частих військових конфліктів. За даними ООН, кількість дітей, які загинули або стали жертвами знущань в ході збройних конфліктів, в 2019 році досягла рекордної відмітки в 12 тисяч осіб. У той же час число дітей, які потребують гуманітарної допомоги, щоб вижити, за даними UNICEF, зросла до 59 мільйон", - йдеться у повідомленні.

Також Локок, назвав дітей, які стали жертвами війн втраченим поколінням і для жінок та дівчат сьогодні збільшився ризик стати жертвами сексуального насильства.

"В зонах конфлікту одна людина з п'яти має психічні проблеми", - зазначив він.

Тому через збройних конфліктів підрозділу ООН, що займається питаннями гуманітарної допомоги, потрібно в 4-5 разів більше коштів, ніж десять років тому.

Зазначимо, що іншою причиною гуманітарних криз на планеті, за його словами, все частіше стають природні лиха, пов'язані зі зміною клімату, наприклад голод, викликаний посухою.

Нагадаємо, ООН зібрала більше половини необхідної суми для надання життєво необхідної гуманітарної допомоги жителям Донбасу. Для необхідної допомоги ООН хоче зібрати 162 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців на Донбас направили 19 вантажівок гуманітарної допомоги.