Зеленський ввів увів у дію плани стійкості регіонів та жорстко попередив Кличка

В Україні затвердили комплексні плани стійкості регіонів. Водночас мера Києва Віталія Кличка офіційно попередили про персональну відповідальність за підготовку столиці до зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ на офіційному сайті президента України.

Глава держави підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 5 серпня. Цей документ стосується виконання комплексних планів стійкості в регіонах та безпосередньо у Києві.

Контролювати виконання рішення доручили секретарю РНБО, а сам указ набирає чинності з дня його публікації. У раді попередили керівників військових адміністрацій, мерів міст та очільників підприємств про особисту відповідальність за зрив підготовки до зими або незадовільні показники роботи.

Окрема увага в рішенні приділена столиці. Керівництву міста та профільним відомствам доручили забезпечити своєчасне виконання всіх заходів до початку холодів.

"Звернути увагу Київського міського голови на персональну відповідальність за підготовку та стале проходження опалювального сезону 2026/2027 року в м. Києві", - наголошується в документі.

Резерв пального та автономність будинків

Згідно з указом, уряду доручено невідкладно скоригувати плани стійкості, щоб вони відповідали реальним перспективам виконання до старту опалювального сезону.

Водночас перед органами місцевого самоврядування поставили низку жорстких вимог. Зокрема, має бути сформований обґрунтований резерв пального для об'єктів життєзабезпечення щонайменше на два тижні.

Крім того, необхідно забезпечити автономність багатоповерхівок, залучивши для цього ОСББ, житлово-будівельні кооперативи та управителів. В багатоквартирних будинках також мають бути облаштовані системи незалежного резервного живлення.