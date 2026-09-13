В ООН предупредили о "самой тяжелой зиме" для Украины с начала полномасштабной войны

Спикер ООН Александр Де Кро заявил, что Украина входит в тяжелую зиму со времен полномасштабного вторжения России. По его словам, есть риск "гуманитарной катастрофы", если российские удары отрежут людей от электричества и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Что заявил представитель ООН

Де Кро – третье по старшинству должностное лицо ООН, возглавляющее Программу развития ООН (UNDP) - находясь в Украине, обвинило Россию в систематических ударах по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, сейчас идет "гонка со временем", чтобы отремонтировать энергосеть до наступления холодов.

"Эта зима будет самой тяжелой с начала войны", - заявил Де Кро изданию BBC. Он добавил, что Украина входит в зиму "с очень слабой базы", а в ООН "очень и очень озабочены" тем, чем эта зима может обернуться.

Почему ситуация критическая

По словам Де Кро, Россия ведет "очень систематические" удары по гражданской и энергетической инфраструктуре - АЗС, торговым центрам, бизнес-центрам, а особенно по энергообъектам и линиям электропередач. Оправдания для этого, по его убеждению, нет.

Худший сценарий - когда люди не смогут обогревать дома, а системы водоснабжения и канализации просто перестанут работать. Зимой температура в Украине может опускаться до -20°C.

"При таких температурах это приведет к обстоятельствам, которые будут очень близки гуманитарной катастрофе", - предупредил представитель ООН.

Обострение воздушных атак с обеих сторон

В последние месяцы Россия и Украина усиливают авиаудары друг против друга. Россия стала применять более быстрые реактивные дроны, которые труднее перехватить - они массированно атакуют Украину, в частности, Киев, поражая бизнес, склады, заводы, АЗС и энергообъекты.

Украина, в свою очередь, продолжает наносить удары вглубь территории России - преимущественно по газовой, нефтяной и дистрибьюторской инфраструктуре. Обе стороны отрицают умышленные удары по гражданским.

Смертоносные атаки возобновились после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные направил спецпредставителей на переговоры к Путину в Москву и к Зеленскому в Киев.

Жертвы последних ударов

В четверг дневной удар российского дрона по торговому центру в Павлограде Днепропетровской области убил пятерых человек, еще 67 получили ранения. Ранее на той же неделе российская авиация атаковала еще два торговых центра - в Запорожье и Сумах, где погибли два человека, еще 28 пострадали.

Россия сообщила об атаке украинского морского дрона на курортный город Сочи в ночь на среду - пострадали 28 человек, еще трое погибли в результате других украинских ударов.

Ранее на этой неделе два человека также погибли, когда российские дроны попали по пункту пропуска между Украиной и Молдовой - страной, которая все больше оказывается втянутой в конфликт.

Работа над восстановлением энергосистемы

В рамках подготовки Украины к зиме Программа развития ООН помогает восстанавливать части энергосистемы, поврежденные прошлой зимой, а также разворачивает более устойчивые и децентрализованные электростанции, менее уязвимые к ударам.

По словам Де Кро, выполнение этой опасной работы - "почти невозможная задача".

"Они отстраивают эти объекты под постоянными воздушными тревогами. И они знают, что работают на объекте, являющемся мишенью", - пояснил он. - "Поэтому часть дня просто невозможно работать, потому что это слишком опасно".