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В ООН предупредили о "самой тяжелой зиме" для Украины с начала полномасштабной войны

02:49 13.09.2026 Вс
3 мин
Ремонтники работают буквально под постоянными тревогами
aimg Екатерина Коваль
В ООН предупредили о "самой тяжелой зиме" для Украины с начала полномасштабной войны Фото: по данным ООН, существует риск крушения (Getty Images)
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Спикер ООН Александр Де Кро заявил, что Украина входит в тяжелую зиму со времен полномасштабного вторжения России. По его словам, есть риск "гуманитарной катастрофы", если российские удары отрежут людей от электричества и воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Что заявил представитель ООН

Де Кро – третье по старшинству должностное лицо ООН, возглавляющее Программу развития ООН (UNDP) - находясь в Украине, обвинило Россию в систематических ударах по энергетической инфраструктуре страны. По его словам, сейчас идет "гонка со временем", чтобы отремонтировать энергосеть до наступления холодов.

"Эта зима будет самой тяжелой с начала войны", - заявил Де Кро изданию BBC. Он добавил, что Украина входит в зиму "с очень слабой базы", а в ООН "очень и очень озабочены" тем, чем эта зима может обернуться.

Почему ситуация критическая

По словам Де Кро, Россия ведет "очень систематические" удары по гражданской и энергетической инфраструктуре - АЗС, торговым центрам, бизнес-центрам, а особенно по энергообъектам и линиям электропередач. Оправдания для этого, по его убеждению, нет.

Худший сценарий - когда люди не смогут обогревать дома, а системы водоснабжения и канализации просто перестанут работать. Зимой температура в Украине может опускаться до -20°C.

"При таких температурах это приведет к обстоятельствам, которые будут очень близки гуманитарной катастрофе", - предупредил представитель ООН.

Обострение воздушных атак с обеих сторон

В последние месяцы Россия и Украина усиливают авиаудары друг против друга. Россия стала применять более быстрые реактивные дроны, которые труднее перехватить - они массированно атакуют Украину, в частности, Киев, поражая бизнес, склады, заводы, АЗС и энергообъекты.

Украина, в свою очередь, продолжает наносить удары вглубь территории России - преимущественно по газовой, нефтяной и дистрибьюторской инфраструктуре. Обе стороны отрицают умышленные удары по гражданским.

Смертоносные атаки возобновились после того, как президент США Дональд Трамп в минувшие выходные направил спецпредставителей на переговоры к Путину в Москву и к Зеленскому в Киев.

Жертвы последних ударов

В четверг дневной удар российского дрона по торговому центру в Павлограде Днепропетровской области убил пятерых человек, еще 67 получили ранения. Ранее на той же неделе российская авиация атаковала еще два торговых центра - в Запорожье и Сумах, где погибли два человека, еще 28 пострадали.

Россия сообщила об атаке украинского морского дрона на курортный город Сочи в ночь на среду - пострадали 28 человек, еще трое погибли в результате других украинских ударов.

Ранее на этой неделе два человека также погибли, когда российские дроны попали по пункту пропуска между Украиной и Молдовой - страной, которая все больше оказывается втянутой в конфликт.

Работа над восстановлением энергосистемы

В рамках подготовки Украины к зиме Программа развития ООН помогает восстанавливать части энергосистемы, поврежденные прошлой зимой, а также разворачивает более устойчивые и децентрализованные электростанции, менее уязвимые к ударам.

По словам Де Кро, выполнение этой опасной работы - "почти невозможная задача".

"Они отстраивают эти объекты под постоянными воздушными тревогами. И они знают, что работают на объекте, являющемся мишенью", - пояснил он. - "Поэтому часть дня просто невозможно работать, потому что это слишком опасно".

Напомним, премьер-министр Украины Сергей Корецкий уже заявлял, что зима будет тяжелой, но страна подготовлена лучше, чем в прошлом году - вместе с тем признав, что защитить все энергообъекты от ударов не получится.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский заявлял, что война с Россией, вероятнее всего, будет продолжаться и этой зимой - он призвал партнеров помочь Украине подготовиться к предстоящим вызовам.

А в конце августа Зеленский ввел в действие планы устойчивости для украинских регионов – комплекс мер, призванных помочь пройти отопительный сезон в условиях российской агрессии.

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