Следователи Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что коалиция во главе с Соединенными Штатми Америки наносила воздушные удары в Сирии, которые привели к большому числу жертв среди мирного населения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По их мнению, необходимые меры предосторожности были проигнорированы и, возможно, были совершены военные преступления.

Сирийские власти и российская авиация также проводят смертоносную кампанию, в ходе которой, как представляется, под удары систематически попадали медицинские учреждения, школы, рынки и сельскохозяйственные земли, что также может составлять военные преступления.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате авиаударов сирийского правительства и его союзников, среди которых Российская Федерация, погибли по меньшей мере 103 гражданских лица, из которых 26 детей.

Кроме того, 22 июля в результате авиаударов Российской Федерации в Маарат аль-Нуман на юге сирийской провинции Идлиб погибли 32 человека. Десятки получили ранения. Авиудары зацепили рынок и жилые районы одного из главных городов на северо-западе Сирии, который удерживают оппозиционные войска.

Также администрация президента Соединенных Штатов Америки осудила авианалет российских военных в сирийской провинции Идлиб, что привело к десяткам жертв.