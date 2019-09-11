В ООН підозрюють США і Росію у вчиненні військових злочинів в Сирії

Слідчі Організації Об'єднаних Націй (ООН) заявили, що коаліція на чолі зі Сполученими Штатми Америки завдавала повітряні удари в Сирії, які призвели до великої кількості жертв серед мирного населення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

На їхню думку, необхідні запобіжні заходи були проігноровані і, можливо, були здійснені військові злочини.

Сирійська влада і російська авіація також проводять смертоносну кампанію, в ході якої, як видається, під удари систематично потрапляли медичні установи, школи, ринки і сільськогосподарські землі, що також може становити військові злочини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті авіаударів сирійського уряду і його союзників, серед яких Російська Федерація, загинули щонайменше 103 цивільних особи, з яких 26 дітей.

Крім того, 22 липня в результаті авіаударів Російської Федерації в Маарат аль-Нуман на півдні сирійської провінції Ідліб загинули 32 людини. Десятки отримали поранення. Авіудари зачепили ринок і житлові райони одного з головних міст на північному заході Сирії, який утримують опозиційні війська.

Також адміністрація президента Сполучених Штатів Америки засудила авіаналіт російських військових в сирійській провінції Ідліб, що призвело до десятків жертв.