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США осудили авиаудары РФ в сирийском Идлибе

Новости » Происшествия    24.07.2019 - 01:20
США осудили авиаудары РФ в сирийском Идлибе
Иллюстративное фото (GettyImages)

США призивают власти Сирии начать политический процесс урегулирования ситуации

Администрация президента Соединенных Штатов Америки осудила авианалет российских военных в сирийской провинции Идлиб, что привело к десяткам жертв. Как передает РБК-Украина, об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Белого дома Морган Ортагус.

Также обращение Белого дома направлено и президенту Сирии Башару Асаду, в коалиции с чьими войсками выступает Российская Федерация.

"Мы решительно осуждаем вчерашнее нападение на мирных жителей в Идлибе. Мы призываем Россию и Асада прекратить усугублять эту гуманитарную катастрофу, соблюдать прекращение огня и немедленно вернуться к политическому процессу", - говорится в заявлении Ортагус в Twitter.

США осудили авиаудары РФ в сирийском Идлибе

Напомним, что 22 июля в результате авиаударов Российской Федерации в Маарат аль-Нуман на юге сирийской провинции Идлиб погибли 32 человека. Десятки получили ранения. Авиудары поразили рынок и жилые районы одного из главных городов на северо-западе Сирии, который удерживают оппозиционные войска.

Ране6, 14 июля, стало известно, что коалиция режима Асада и РФ осуществила очередную авиаатаку на севере Сирии, в результате чего погибли 22 человека. 

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