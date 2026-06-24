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ООН починає масштабну евакуацію сотень суден з Перської затоки

07:25 24.06.2026 Ср
2 хв
Скільки танкерів та членів екіпажів застрягли в морі?
aimg Пилип Бойко
ООН починає масштабну евакуацію сотень суден з Перської затоки Фото: нафтовий танкер (Getty Images)
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ООН запускає масштабну операцію з евакуації сотень іноземних суден та тисяч моряків, які застрягли у Перській затоці через бойові дії. Міжнародна морська організація вже отримала необхідні гарантії безпеки від ключових гравців регіону для розблокування руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За даними Міжнародної морської організації (IMO), у затоці застрягли 600 суден. Це стало наслідком війни США та Ізраїлю проти Ірану, адже блокада тривала понад три місяці.

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На борту кораблів перебувають 11 000 членів екіпажу. Генеральний секретар IMO Арсеніо Домінгес заявив, що моряки страждали від "місяців труднощів і страждань".

План евакуації вже діє й Агентство ООН почало контактувати з капітанами кораблів. Операцію проводять спільно зі Сполученими Штатами, Оманом та Іраном.

"Ми забезпечили необхідні гарантії безпеки та ретельно перевірили умови безпечного судноплавства для підтримки цих операцій", - наголосив Домінгес.

Міністерство оборони Оману вже визначило спеціальний коридор. Кораблі мають рухатися вздовж узбережжя цієї країни. Американські військові вже кілька тижнів координують рух на цих ділянках.

Яка ситуація в Ормузькій протоці

Після підписання меморандуму між США та Іраном Дональд Трамп заявив, що Ормузька протока "повністю відкрита". За його словами, вже 21 червня через неї "було вивезено більше нафти, ніж будь-коли раніше".

Пізніше в Мінфіні США заявили, що тимчасово призупиняють санкції проти іранської нафти. Але це виключення діятиме лише протягом тих самих 60 днів.

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