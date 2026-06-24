ua en ru
Ср, 24 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

ООН начинает масштабную эвакуацию сотен судов из Персидского залива

07:25 24.06.2026 Ср
2 мин
Сколько танкеров и членов экипажей застряли в море?
aimg Филипп Бойко
ООН начинает масштабную эвакуацию сотен судов из Персидского залива Фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

ООН запускает масштабную операцию по эвакуации сотен иностранных судов и тысяч моряков, застрявших в Персидском заливе из-за боевых действий. Международная морская организация уже получила необходимые гарантии безопасности ключевых игроков региона для разблокирования движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным Международной морской организации (IMO), в заливе застряли 600 судов. Это стало следствием войны США и Израиля против Ирана, ведь блокада длилась более трех месяцев.

Читайте также:Трамп считает, что вопрос ядерной программы Ирана важнее экономического кризиса в мире

На борту кораблей находятся 11 тысяч членов экипажа. Генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес заявил, что моряки страдали от "месяцев затруднений и страданий".

План эвакуации уже действует, и Агентство ООН начало контактировать с капитанами кораблей. Операцию проводят совместно с Соединенными Штатами, Оманом и Ираном.

"Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия безопасного судоходства для поддержки этих операций", - подчеркнул Домингес.

Министерство обороны Омана уже определило специальный коридор. Корабли должны двигаться вдоль побережья этой страны. Американские военные уже несколько недель координируют движение на этих участках.

Какая ситуация в Ормузском проливе

После подписания меморандума между США и Ираном Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив "полностью открыт". По его словам, уже 21 июня из-за нее "было вывезено больше нефти, чем когда-либо ранее".

Позже в Минфине США заявили, что временно приостанавливают санкции против иранской нефти. Но это исключение будет действовать только в те же 60 дней.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ООН Иран
Новости
РФ готовит провокацию "под чужим флагом" для оправдания новой агрессии, - МИД Польши
РФ готовит провокацию "под чужим флагом" для оправдания новой агрессии, - МИД Польши
Аналитика
Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"