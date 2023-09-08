В ООН почали виправдовуватися після чуток про пропозицію генсека до РФ щодо зернової угоди

"Інтерпретація інформації у статті Bild некоректна. У ній, здається, йдеться про те, що ми намагаємося знайти шлях обходу санкцій. Це неправильно", - заявив Хак.

За його словами, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ще рік тому почав докладати зусиль для того, щоб уможливити вихід російського та українського продовольства на світові ринки.

"Я хотів би також наголосити, що йдеться не про зняття санкцій, - продовжив він. - Важливо пам'ятати, що російські продовольство та добрива виключені з санкційних режимів", - уточнив Хак.

Він розповів, що зараз Гутерреш намагається знайти можливості збільшити експорт продовольства з двох країн з урахуванням чинного санкційного режиму.

Що передувало

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild розкрило зміст листа Гутерреша до міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова щодо зернової угоди.

У ньому генсек ООН, зокрема, пропонує підключити назад до SWIFT російський державний банк і допомогти повернути РФ заморожені в країнах Європи активи. З такими умовами країні-агресору пропонували відновити свою участь у зерновій угоді.

В Україні різко розкритикували можливі пропозиції генсека. Зокрема, у Міністерстві закордонних справ наголосили, що такі поступки означатимуть перемогу Росії.