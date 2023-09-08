В ООН начали оправдываться после слухов о предложении генсека к РФ по зерновой сделке

"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно”, - заявил Хак.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще год назад начал прилагать усилия для того, чтобы сделать возможным выход российского и украинского продовольствия на мировые рынки.

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций, - продолжил он. - Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов”, - уточнил Хак.

Он рассказал, что сейчас Гутерриш пытается найти возможности увеличить экспорт продовольствия из двух стран с учетом действующего санкционного режима.

Что предшествовало

Напомним, ранее немецкое издание Bild раскрыло содержание письма Гутерриша к министру иностранных дел России Сергею Лаврову насчет зерновой сделки.

В нем генсек ООН, в частности, якобы предлагает подключить обратно к SWIFT российский государственный банк и помочь вернуть РФ замороженные в странах Европы активы. С такими условиями стране-агрессору предлагали возобновить свое участие в зерновой сделке.

В Украине резко раскритиковали возможные предложения генсека. В частности, в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что такие уступки будут означать победу России.