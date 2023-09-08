RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ООН начали оправдываться после слухов о предложении генсека к РФ по зерновой сделке

Фото: в ООН начали оправдываться после слухов о предложении генсека к РФ по зерновой сделке (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Организация Объединенных Наций якобы не предлагала России отменить санкции или помочь в их обходе взамен на возобновление действия зерновой сделки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя представителя генерального секретаря ООН Фархана Хака во время брифинга.

"Интерпретация информации в статье Bild некорректна. В ней, как представляется, идет речь о том, что мы пытаемся найти путь обхода санкций. Это неверно”, - заявил Хак. 

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще год назад начал прилагать усилия для того, чтобы сделать возможным выход российского и украинского продовольствия на мировые рынки. 

"Я хотел бы также подчеркнуть, что речь идет не о снятии санкций, - продолжил он. - Важно помнить, что российские продовольствие и удобрения исключены из санкционных режимов”, - уточнил Хак. 

Он рассказал, что сейчас Гутерриш пытается найти возможности увеличить экспорт продовольствия из двух стран с учетом действующего санкционного режима. 

Что предшествовало

Напомним, ранее немецкое издание Bild раскрыло содержание письма Гутерриша к министру иностранных дел России Сергею Лаврову насчет зерновой сделки.

В нем генсек ООН, в частности, якобы предлагает подключить обратно к SWIFT российский государственный банк и помочь вернуть РФ замороженные в странах Европы активы. С такими условиями стране-агрессору предлагали возобновить свое участие в зерновой сделке. 

В Украине резко раскритиковали возможные предложения генсека. В частности, в Министерстве иностранных дел подчеркнули, что такие уступки будут означать победу России

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНРоссийская ФедерацияАнтониу Гутерришзерновой коридорВойна России против Украины