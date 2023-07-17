Росія повідомила про припинення "зернової угоди", - ООН

Представник офісу ООН у Стамбулі заявив, що Організація отримала письмове повідомлення від Росії про те, що країна припиняє участь в "зерновій угоді".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Однак за його словами, генеральний секретар ООН не припинить зусиль щодо її поновлення.

"Генеральний секретар не припинить своїх зусиль щодо сприяння безперешкодному доступу до глобальних ринків продовольчих товарів і добрив як з України, так і з Російської Федерації для збереження глобальної продовольчої безпеки", - сказав представник ООН.

Зауважимо, посольство Росії в Білорусі передало Україні ноту щодо "зернової угоди", в якій заявило, що вона має бути повністю припинена з 18 липня.

"Зернова угода"

Сьогодні прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернової угоди" фактично припинено.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення росіяни почали блокувати українські порти. Пізніше Туреччина та ООН підписали окремі угоди з Україною та Росією про "зерновий коридор" у Чорному морі, які передбачає експорт українського продовольства.

Після цього дія ініціативи кілька разів продовжувалась. Але щоразу, коли терміни спливали, РФ заявляла, що не продовжуватиме роботу "коридору" і намагалася продавити винятки із санкцій чи додаткові можливості для російського експорту. Але так і не досягала результату.

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