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Россия сообщила о прекращении "зернового соглашения", - ООН

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Понедельник 17 июля 2023 15:53
Россия сообщила о прекращении "зернового соглашения", - ООН Фото: ООН получила письмо от РФ о прекращении зернового соглашения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Представитель офиса ООН в Стамбуле заявил, что Организация получила письменное уведомление от России о том, что страна прекращает участие в "зерновой сделке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Однако по его словам, генеральный секретарь ООН не прекратит усилий по ее возобновлению.

"Генеральный секретарь не прекратит своих усилий по содействию беспрепятственному доступу к глобальным рынкам продовольственных товаров и удобрений как из Украины, так и из Российской Федерации для сохранения глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель ООН.

Заметим, посольство России в Беларуси передало Украине ноту по "зерновой сделке", в которой заявило, что она должна быть полностью прекращена с 18 июля.

"Зерновая сделка"

Сегодня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что договоренности по "зерновому соглашению" фактически прекращены.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения россияне заблокировали украинские порты. Позже Турция и ООН подписали отдельные соглашения с Украиной и Россией о "зерновом коридоре" в Черном море, предусматривающих экспорт украинского продовольствия.

После этого действие инициативы несколько раз продолжалось. Но каждый раз, когда сроки истекали, РФ заявляла, что не будет продолжать работу "коридора" и пыталась продавить исключения из санкций или дополнительные возможности для российского экспорта. Но так и не достигала результата.

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ООН зерновой коридор
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