ООН перенесла голосування щодо резолюції про припинення вогню в Секторі Газа

Голосування Ради Безпеки щодо війни у Секторі Газа відкладено до 19 грудня. Продовжуються переговори щодо тексту документа.

Об'єднані Арабські Емірати, які надали документ, попросили перенести голосування, заплановане на 18 грудня, на один день. Резолюція закликає до термінового припинення війни у Газі.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.

Раніше ми писали, що міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що країна поступово переходить до наступної фази операцій у секторі Газа.