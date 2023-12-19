ООН перенесла голосование по резолюции о прекращении огня в Секторе Газа

Голосование Совета Безопасности по войне в Секторе Газа отложено до 19 декабря. Продолжаются переговоры по тексту документа.

Объединенные Арабские Эмираты, представившие документ, попросили перенести голосование, запланированное на 18 декабря, на один день. Резолюция призывает к срочному прекращению войны в Газе.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа вторглись в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил об начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождение заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день.

Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАСом территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.

Ранее мы писали, что министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что страна постепенно переходит к следующей фазе операций в Секторе Газа.