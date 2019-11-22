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ООН передала ще майже 160 тонн гуманітарної допомоги на Донбасс

Новини » Суспільство     22.11.2019 - 09:17
ООН передала ще майже 160 тонн гуманітарної допомоги на Донбасс
Ілюстративне фото (ICRC Ukraine)

Вантаж прослідував через КПВВ "Новотроїцьке"

На Донбас направили 19 вантажівок гуманітарної допомоги від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної прикордонної служби України з надзвичайних ситуацій (ДПСУ).

Зазначається, що вантажівки з гуманітарною допомогою прослідували через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

"Для жителів Донбасу направлено медичні препарати, гігієнічні набори та будівельні матеріали загальною вагою 157,3 тонни", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, щоо жителям тимчасово окупованого Донбасу передали 14,4 тонни гуманітарної допомоги від Організації об'єднаних націй.

РБК-Україна писало, що у четвер, 14 листопада, на непідконтрольну Україні територію Донбасу зайшов черговий незаконний російський конвой у складі 14 автомобілів, з яких лише двоє мали напис "Гуманітарна допомога від Російської Федерації".

Після цього Україна направила Росії ноту протесту через відправлений "гуманітарний конвой" на Донбас з порушенням міжнародного права. У МЗС наголошують, що на окупований Донбас був переданий контрабандний російський вантаж.

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