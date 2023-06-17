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ООН з партнерами передадуть Україні мільярд доларів на відновлення

Фото: український прем'єр Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Каріна Левицька

Програма розвитку ООН спільно з партнерами передасть 1 млрд доларів на відновлення України.

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Голова ПРООН Ахім Штайнер під час зустрічі з українським прем'єром в Києві повідомив, що ООН спільно з партнерами передасть 1 млрд доларів для України.

Прем'єр повідомив, що під час зустрічі вони говорили про потреби України для швидкої відбудови й гуманітарного розмінування. Також торкнулися питання підтримки релокованих підприємств та малих і середніх підприємців, які втратили свій бізнес під час війни та хочуть розпочати його з нуля.

"ПРООН готова допомогти в цих питаннях. Зокрема, готуються ініціативи з навчання та перекваліфікації підприємців, розвиток потенційно експортних виробництв. Також ПРООН підтримає відновлення енергетичної інфраструктури", - повідомив Шмигаль.

Допомога ООН Україні

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські війська підірвали заміновану Каховську гідроелектростанцію, внаслідок чого постраждало понад 16 тисяч людей.

Після цього ООН у своєму Twitter оприлюднила пост про День російської мови. Таку дію розкритикували користувачі соцмережі. Також по Організації пройшовся і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Ми також повідомляли, що днями група експертів ООН надіслала листа Росії, в якому висловлюється стурбованість у зв'язку з тортурами українських військовополонених та цивільних.

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ООНДенис ШмигальВійна Росії проти України