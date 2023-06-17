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ООН с партнерами передадут Украине миллиард долларов на восстановление

Фото: украинский премьер Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Карина Левицкая

Программа развития ООН совместно с партнерами передаст 1 млрд. долларов на восстановление Украины.

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Глава ПРООН Ахим Штайнер во время встречи с украинским премьером в Киеве сообщил, что ООН совместно с партнерами передаст 1 млрд долларов для Украины.

Премьер сообщил, что во время встречи они говорили о потребностях Украины для быстрого восстановления и гуманитарного разминирования. Также затронули вопросы поддержки релокированных предприятий и малых и средних предпринимателей, которые потеряли свой бизнес во время войны и хотят начать его с нуля.

"ПРООН готова помочь в этих вопросах. В частности, готовятся инициативы по обучению и переквалификации предпринимателей, развитие потенциально экспортных производств. Также ПРООН поддержит восстановление энергетической инфраструктуры", - сообщил Шмыгаль.

Помощь ООН Украине

Напомним, во вторник, 6 июня, российские войска взорвали заминированную Каховскую гидроэлектростанцию, в результате чего пострадали более 16 тысяч человек.

После этого ООН в своем Twitter обнародовала пост о Дне русского языка. Такое действие подвергли критике пользователи соцсети. Также по Организации прошелся и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.

Мы также сообщали, что на днях группа экспертов ООН направила письмо России, в котором выражается обеспокоенность в связи с пытками украинских военнопленных и гражданских.

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