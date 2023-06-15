В ООН висловили Росії стурбованість щодо тортур цивільних та військовополонених
Група експертів ООН надіслала листа Росії, в якому висловлюється стурбованість у зв'язку з тортурами українських військовополонених та цивільних.
Як повідомляє РБК-Україна, зміст листа наводить Sky News.
Експерти ООН пишуть, що тортури включали удари струмом та імітацію страти і застосовувалися для отримання розвідданих, примусу до визнання або у відповідь на можливу підтримку українських військ.
У листі сказано, що такі тортури призводили до пошкодження внутрішніх органів, тріщин у кістках та переломів, інсультів та психологічних травм.
Група експертів ООН припустила, що подібні методи, які використовують російські військові, "можуть бути схвалені" керівництвом РФ.
Катування полонених та цивільних
Нагадаємо, ще в березні Незалежна міжнародна комісія з розслідування порушень в Україні представила доповідь, в якій містилася інформація про те, що росіяни систематично застосовують тортури проти військовополонених чи мирних українців.
У комісії уточнювали, що такі тортури супроводжувалися тривалими допитами. Були також випадки, коли знущання доходили до страти.
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