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В ООН оцінили вартість відновлення України після вторгнення РФ

Фото: в ООН оцінили вартість відновлення України після вторгнення РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН.

ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться у доповіді.

Раніше повідомлялося, що на відновлення інфраструктури Харкова від ворожих обстрілів потрібно щонайменше 9,5 млрд доларів.

Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з чиновниками, яка стосувалася програм відновлення території України та українського життя після бойових дій та війни.

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