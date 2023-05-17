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В ООН оценили стоимость восстановления Украины после вторжения РФ

Фото: в ООН оценили стоимость восстановления Украины после вторжения РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Стоимость восстановления инфраструктуры Украины, которая сильно пострадала в результате вторжения РФ, существенно выросла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН.

ООН оценила необходимую для этого сумму в 411 млрд долларов. Об этом говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". Несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, по оценкам ООН, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации.

Как отмечают эксперты ООН, в 2022 году экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.

"Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов", - говорится в докладе.

Ранее сообщалось, что на восстановление инфраструктуры Харькова от вражеских обстрелов потребуется не менее 9,5 млрд долларов.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками, которое касалось программ восстановления территории Украины и украинской жизни после боевых действий и войны.

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