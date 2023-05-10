Зеленський провів нараду з урядовцями щодо безпеки та відновлення України після війни

Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями, яка стосувалась програм відновлення території України та українського життя після бойових дій та війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента.

"Ми опрацьовуємо всі аспекти відновлення, і кожен з них - у новому безпековому форматі. Економіка та промисловість, ОПК, енергетика, інфраструктура, освітня галузь, соціальна сфера, медицина, зокрема реабілітаційний компонент… Усе те, що має бути побудовано, те, у що готовий інвестувати світ, те, що дасть Україні й українцям надійний захист і впевнений розвиток нашого соціального капіталу", - заявив Зеленський.

За його словами, протягом травня буде доопрацьовано конкретні пункти державних програм щодо відновлення України. А вже в червні планується вийти на практичну роботу з партнерами щодо майбутніх планів.

"Того, що стосується як відбудови тут і зараз - критичних систем, так і стратегічної трансформації нашої країни. Впевнений, наш проект відбудови дасть поштовх для розвитку як мінімум усьому нашому регіону - услід за Україною, та всім нашим партнерам, хто буде співпрацювати з Україною", - підкреслив він.