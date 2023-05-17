В ООН оцінили вартість відновлення України після вторгнення РФ
Вартість відновлення інфраструктури України, яка сильно постраждала внаслідок вторгнення РФ, суттєво зросла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН.
ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.
Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.
"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться у доповіді.
Раніше повідомлялося, що на відновлення інфраструктури Харкова від ворожих обстрілів потрібно щонайменше 9,5 млрд доларів.
Також ми писали, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з чиновниками, яка стосувалася програм відновлення території України та українського життя після бойових дій та війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.