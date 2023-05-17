В ООН оцінили вартість відновлення України після вторгнення РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН.

ООН оцінила необхідну для цього суму 411 млрд доларів. Про це йдеться у доповіді ООН "Світова економічна ситуація та її перспективи". Незважаючи на фінансову допомогу з боку міжнародних організацій, за оцінками ООН, економіка України у 2023 році перебуватиме у стагнації.

Як зазначають експерти ООН, у 2022 році економіка України втратила більшу частину промислових потужностей та енергетичної інфраструктури та скоротилася на 29,1%.

"Довгострокові перспективи залежать від тривалості та інтенсивності війни та здатності країни профінансувати відновлення, оцінна вартість якого підвищилася до 411 млрд доларів", - йдеться у доповіді.