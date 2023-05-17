В ООН оценили стоимость восстановления Украины после вторжения РФ
Стоимость восстановления инфраструктуры Украины, которая сильно пострадала в результате вторжения РФ, существенно выросла.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад ООН.
ООН оценила необходимую для этого сумму в 411 млрд долларов. Об этом говорится в докладе ООН "Мировая экономическая ситуация и ее перспективы". Несмотря на финансовую помощь со стороны международных организаций, по оценкам ООН, экономика Украины в 2023 году будет находиться в стагнации.
Как отмечают эксперты ООН, в 2022 году экономика Украины потеряла большую часть промышленных мощностей и энергетической инфраструктуры и сократилась на 29,1%.
"Долгосрочные перспективы зависят от продолжительности и интенсивности войны и способности страны профинансировать восстановление, оценочная стоимость которого повысилась до 411 млрд долларов", - говорится в докладе.
Ранее сообщалось, что на восстановление инфраструктуры Харькова от вражеских обстрелов потребуется не менее 9,5 млрд долларов.
Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с чиновниками, которое касалось программ восстановления территории Украины и украинской жизни после боевых действий и войны.
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