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В ООН отрицают заявления России о якобы разработке биологического оружия в Украине

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 15:38
В ООН отрицают заявления России о якобы разработке биологического оружия в Украине Фото: ООН отрицает разработку Украиной биологического оружия (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Верховный представитель по вопросам разоружения ООН Изуми Накамицу заявила, что заявления России об украинском биологическом оружии являются фейком. Она подтвердила, что в Украине нет подобных лабораторий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

Отмечается, что на заседании ООН подтвердили, что ни у границ с Россией, ни на остальной территории Украины нет лабораторий биологического оружия.

Вместо этого в Украине есть несколько государственных медицинских учреждений, которые поддерживают США, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), другие правительства и международные учреждения.

В свою очередь решение ООН прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он поблагодарил Организацию за опровержение российских фейков.

"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", - написал он.

Напомним, ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что ООН не исключает подготовку Россией биологической или химической атаки в Украине.

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