В ООН отрицают заявления России о якобы разработке биологического оружия в Украине

Отмечается, что на заседании ООН подтвердили, что ни у границ с Россией, ни на остальной территории Украины нет лабораторий биологического оружия.

Вместо этого в Украине есть несколько государственных медицинских учреждений, которые поддерживают США, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), другие правительства и международные учреждения.

В свою очередь решение ООН прокомментировал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. Он поблагодарил Организацию за опровержение российских фейков.

"ООН опровергла российские фейковые новости о лабораториях биологического оружия в Украине. Все попытки России создать лживые поводы своей варварской войны с Украиной обречены на провал", - написал он.

.@UN has refuted Russian fake news about bioweapon labs in Ukraine. All Russia’s attempts to create false pretexts for its barbaric war on Ukraine are doomed to failure. No stone will be left unturned holding Russia and its officials to account for its crimes against Ukraine.