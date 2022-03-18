В ООН не исключают подготовку России к биологической или же химической операции, - Подоляк

Российская Федерация продолжает распространять необоснованные и лживые заявления о, якобы, военно-биологические лаборатории США на территории Украины. В ООН не исключают, что оккупант ведет подготовку к возможным биологическим или же химическим операциям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

США и подавляющее большинство стран-членов Совета Безопасности ООН не верят заявлениям России. В организации не исключают, что оккупант может готовиться к биологической или химической операции на территории Украины. "К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ по биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины", - пишет Подоляк.