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В ООН не исключают подготовку России к биологической или же химической операции, - Подоляк

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Пятница 18 марта 2022 21:33
В ООН не исключают подготовку России к биологической или же химической операции, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает распространять необоснованные и лживые заявления о, якобы, военно-биологические лаборатории США на территории Украины. В ООН не исключают, что оккупант ведет подготовку к возможным биологическим или же химическим операциям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

США и подавляющее большинство стран-членов Совета Безопасности ООН не верят заявлениям России. В организации не исключают, что оккупант может готовиться к биологической или химической операции на территории Украины.

"К сожалению, даже в ООН сегодня не исключают, что брифинг РФ по биологическим лабораториям может быть одним из вероятных этапов подготовки группы "ястребов" Кремля к возможным биологическим/химическим операциям на территории Украины", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Российская Федерация регулярно прибегает ко лжи чтобы оправдать свои зверства.

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