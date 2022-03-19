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В ООН заперечують заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні, - МЗС

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Субота 19 березня 2022 15:38
В ООН заперечують заяви Росії про нібито розробку біологічної зброї в Україні, - МЗС Фото: ООН заперечує розробку Україною біологічної зброї (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Верховний представник з питань роззброєння ООН Ізумі Накаміцу заявила, що заяви Росії про українську біологічну зброю є фейком. Вона підтвердила, що в Україні немає подібних лабораторій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

Відзначається, що на засіданні ООН підтвердили, що ні біля кордонів з Росією, ні на решті території України немає лабораторій біологічної зброї.

Натомість в Україні є кілька державних медичних установ, які підтримують США, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), інші уряди та міжнародні установи.

У свою чергу рішення ООН прокоментував речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко. Він подякував Організації за спростування російських фейків.

"ООН спростувала російські фейкові новини про лабораторії біологічної зброї в Україні. Всі спроби Росії створити брехливі приводи своєї варварської війни з Україною приречені на провал", - написав він.

Нагадаємо, раніше радник глави ОПУ Михайло Подоляк заявив, що ООН не виключає підготовку Росією біологічної або хімічної атаки в Україні.

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