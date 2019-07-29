Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

Фото: Яцек Чапутович (flickr.com/Estonian Foreign Ministry)

По словам Чапутовича, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oner Wiadomosci.

По его словам, Польша в Совете безопасности ООН назвала среди приоритетов Польши в Совбезе ООН вопрос безопасности Украины.

"У нас есть определенный динамизм политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - заявил он.

Также Чапутович видвинул конкретные решения относительно Украины, в том числе назначение специального посланника для генерального секретяря ООН по Украине.

"Пока это не принято, но дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение", - заявил глава МИД.

По словам Чапутовича, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов.

" Вы должны постоянно думать об учреждении, которое все еще может заниматься решением этого конфликта. С нашей точки зрения, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов. Россия не относится к минским соглашениям. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - заявил он.