ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине

Новости » Политика    29.07.2019 - 15:08
Польша предлагает учредить в ООН должность спецпредставителя по Украине
Фото: Яцек Чапутович (flickr.com/Estonian Foreign Ministry)

По словам Чапутовича, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов

Глава Министерства иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил учредить в ООН должность специального представителя по Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Oner Wiadomosci.

По его словам, Польша в Совете безопасности ООН назвала среди приоритетов Польши в Совбезе ООН вопрос безопасности Украины. 

"У нас есть определенный динамизм политического процесса в Украине. Мы поддерживаем усилия президента Владимира Зеленского и его партии по реформированию государства и обеспечению мира", - заявил он. 

Также Чапутович видвинул конкретные решения относительно Украины, в том числе назначение специального посланника для генерального секретяря ООН по Украине. 

"Пока это не принято, но дискуссия продолжается. Украинские власти были благодарны за это предложение", - заявил глава МИД. 

По словам Чапутовича, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов. 

"Вы должны постоянно думать об учреждении, которое все еще может заниматься решением этого конфликта. С нашей точки зрения, нормандский формат не принес удовлетворительных результатов. Россия не относится к минским соглашениям. Возможно, стоит рассмотреть предложение президента Украины о распространении нормандского формата, например, на США и Великобританию. Это может быть хорошим решением, потому что в настоящее время мы наблюдаем блокаду и отсутствие перспективы", - заявил он. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония сделали совместное заявление после заседания Совбеза ООН по украинскому "языковому закону". Также члены Совета безопасности ООН продолжают призывать РФ возобновить навигацию в Азовском море.  

ООН доставила еще одну партию гумпомощи на Донбасс В Польше задержали украинца с более 20 фальшивыми паспортами
Новости Украины ООНПольша
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь