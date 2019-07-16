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Пять членов Совбеза ООН сделали заявление по Украине

Новости » Политика    16.07.2019 - 22:29
Пять членов Совбеза ООН сделали заявление по Украине
Иллюстративное фото (flickr.com/poroshenkopetro)

Члены Совебза ООН продолжают призывать РФ возобновить навигацию в Азовском море

Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония сделали совместное заявление после заседания Совбеза ООН по украинскому "языковому закону". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Постоянного представительства Украины при ООН в Facebook.

Соответствующее заявление произнес постоянный представитель Великобритании при ООН и во Всемирной торговой организации Джулиан Брейтуэйт.

"Мы как государства-члены Евросоюза полностью поддерживаем независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах, и осуждаем российскую незаконную аннексию Крыма. Мы призываем Россию безоговорочно освободить всех 24-х военнослужащих, незаконно захваченных 25 ноября во время инцидента возле Керченского пролива, и вернуть захваченные украинские суда в соответствии решению Международного трибунала по морскому праву 20 мая", - заявил постпред Великобритании. 

Также члены Совебза ООН продолжают призывать РФ возобновить навигацию в Азовском море. 

"Мы также продолжаем призывать Россию возобновить свободу навигации в Азовском море. Мы ожидаем, что Россия немедленно прекратит подогревать конфликт и воздержится от действий, ставящих под угрозу реализацию Минских соглашений, которые подразумевают полное возобновление контроля властей Украины над территориями, описанными в соглашении. В частности, Россия должна прекратить свою финансовую поддержку сепаратистов и прекратить выдавать паспорта украинским гражданам на Донбассе", - добавил он.

Шесть стран также заявили, что осуждают неприемлемую атаку на санитарный автомобиль возле Водяного, которая произошла 1 июля. Кроме того, по словам Брейтуэйта, страны осуждают действия, препятствующие или угрожающие деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе, и призывают обе стороны полностью выполнять Минские соглашения.

"Мы поощряем участие России и Украины во встрече на уровне политических советников в нормандском формате в Париже 12 июля, также как и успешное разведение сил и средств в Станице Луганской в июле. Мы настаиваем, что Совет Безопасности должен продолжать заниматься этим вопросом, так как ситуация в Украине является предметом международного беспокойства", - заявил дипломат.

Кроме того, он отметил, что завтра, 17 июля, отмечается пятая годовщина сбития самолета рейса МН17, которое привело к смерти 298 людей.

"Семьи и друзья погибших заслуживают правосудия. Мы призываем все стороны, в частности Российскую Федерацию, в полной мере сотрудничать с JIT, а уголовное производство в Нидерландах установить ответственность за сбитие MH17 в соответствии с резолюцией СБ ООН 2166", - добавил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что делегация Российской Федерации на заседании Совета безопасности ООН пытается отвлечь внимание от годовщины катастрофы самолета рейса МН17 инициированием обсуждения закона об украинском языке.

Кроме того, представитель США Родни Хантер на заседании Совета безопасности ООН заявил, что не Российской Федерации указывать Украине в вопросах языка, потому что сама Россия после оккупации территорий Украины сделала так, что там не изучают украинский.

США в Совбезе ООН: Россия подрывает единство внутри Украины РФ в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от трагедии MH17 - МИД
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