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В ООН осудили разглашение личных данных изнасилованной в Кагарлыке

Новости » Общество     02.06.2020 - 21:58
В ООН осудили разглашение личных данных изнасилованной в Кагарлыке
Фото: в ООН осудили разглашение данных изнасилованной в Кагарлыке (РБК-Украина)

В Миссии заявили, что к пострадавшим необходимо относиться с состраданием и уважением

В ООН осудили публикации в СМИ имени, места проживания и фотографии пострадавшей от насилия в полиции Кагарлыка. Также в публикациях были описаны характер и поведение женщины.

Об этом сообщает Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

В ведомстве подчеркнули, что СМИ перед публикацией личных данных жертв изнасилований должны ставить интересы пострадавших на первый план.

"Это значит предотвращать повторную травматизацию и стигматизацию жертвы, избегать воспроизведения гендерных стереотипов, таких как обвинение жертвы, и публично распространять личные данные человека только с его информированного согласия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что к пострадавшим необходимо относиться с состраданием и уважением к их достоинству.

Миссия подчеркивает, что публичное сообщение о сексуальном насилии не должно возлагать дополнительное бремя на жертву, а такой подход влияет на благополучие жертв и их семей.

Напомним, изнасилование в Кагарлыке произошло 24 мая, двоих полицейских арестовали, еще 60 отстранили.

Кроме того, в пятницу Арсен Аваков отчитается в Раде касательно изнасилования в Кагарлыке.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины ООНизнасилование
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