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В ООН засудили розголошення особистих даних зґвалтованої у Кагарлику

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 21:58
В ООН засудили розголошення особистих даних зґвалтованої у Кагарлику
Фото: в ООН засудили розголошення даних зґвалтованої в Кагарлику (РБК-Україна)

У Місії заявили, що до постраждалих необхідно ставитися із співчуттям та повагою

В ООН засудили публікації в ЗМІ імені, місця проживання та фотографії постраждалої від насильства в поліції Кагарлика. Також у публікаціях були описані характер і поведінку жінки.

Про це повідомляє Моніторингова місія ООН з прав людини.

У відомстві підкреслили, що ЗМІ перед публікацією особистих даних жертв зґвалтувань повинні ставити інтереси потерпілих на перший план.

"Це означає запобігати повторну травматизацію і стигматизацію жертви, уникати відтворення гендерних стереотипів, таких як звинувачення жертви, і публічно поширювати особисті дані людини тільки з його інформованої згоди", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що до постраждалих необхідно ставитися із співчуттям та повагою до їх гідності.

Місія підкреслює, що публічне повідомлення про сексуальне насильство не повинно покладати додатковий тягар на жертву, а такий підхід впливає на благополуччя жертв і їх сімей.

Нагадаємо, зґвалтування в Кагарлику відбулося 24 травня, двох поліцейських заарештували, ще 60 відсторонили.

Крім того, у п'ятницю Арсен Аваков відзвітує у Раді щодо зґвалтування в Кагарлику.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новини України ООНизнасилование
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