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Аваков не пришел на комитет и будет отчитываться в Раде

Новости » Политика     01.06.2020 - 19:23
Аваков не пришел на комитет и будет отчитываться в Раде
Фото: Ирина Верещук (facebook com vereshchuk.ukraine)

Аваков отчитается перед депутатами во время часа вопросов к правительству

Министр внутренних дел Арсен Аваков не пришел на заседание парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Вместо него нардепы заслушали его заместителя Антона Геращенко.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила народный депутат от фракции "Слуги народа" Ирина Верещук.

По ее словам, о последних событиях в стране Аваков отчитается во время заседания Верховной рады в пятницу, 5 июня.

"На заседании правоохранительного комитета не было Арсена Авакова. Комитет заслушал Геращенко. Аваков будет докладывать с трибуны в пятницу на часе вопросов правительства", - сказала нардеп.

По ее словам, сейчас на заседании фракции "Слуга народа" заслушают главу этого комитета Дениса Монастырского по итогам сегодняшнего заседания комитета.

За последнюю неделю в Украине произошло несколько резонансных событий. Среди них - избиение и изнасилование полицейскими в Кагарлыке и массовая перестрелка в Броварах.

В президентской фракции "Слуги народа" инициировали отчет главы МВД Арсена Авакова по итогам расследования громких дел.

Перестрелка в Броварах произошла утром 29 мая, задержали около 20 участников инцидента.

Инцидент в Кагарлыке случился 24 мая, двоих полицейских арестовали, еще 60 отстранили.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Арсен Аваков
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