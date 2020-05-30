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Изнасилование в Кагарлыке: руководство начало увольнять полицейских

Новости » Происшествия     30.05.2020 - 14:18
Изнасилование в Кагарлыке: руководство начало увольнять полицейских
Фото: руководство полиции отреагировало увольнениями на инцидент в Кагарлыке (РБК-Украина)

По результатам служебного расследования уволили 10 полицейских

После резонансного изнасилования в Кагарлыке из местного отделения уволили 10 полицейских. Служебное расследование проводилось в отношении 19 сотрудников.

Об этом заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает пресс-служба регионального главка.

По его словам, на первом этапе прошло служебное расследование в отношении 19 сотрудников. В результате 10 работников Кагарлыцкого отделения уволены из рядов Национальной полиции.

"Цель служебного расследования - установить причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления… Полицейские, причастные к совершению преступления, понесут наказание", - добавил Небитов.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что после изнасилования в Кагарлыке 60 человек вывели из штата, на их место планируют набрать новых сотрудников.

Шокирующий случай произошел 24 мая, местную жительницу Нелю Вербицкую пытали и насиловали прямо в отделении полиции. Голосеевский районный суд Киева арестовал двух полицейских Николая Кузива и Сергея Сулиму.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины полицияизнасилование
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