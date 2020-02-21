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ООН осудила нападения и акты агрессии в Новых Санжарах

Новости » Общество     21.02.2020 - 16:20
ООН осудила нападения и акты агрессии в Новых Санжарах
Фото: столкновения в Новых Санжарах (РБК-Украина)

В ведомстве призвали руководствоваться фактами, а не страхом и быть солидарными

Организация Объединенных наций осуждает нападения и акты агрессии в отношении эвакуированных из Китая Новых Санжарах и призывает правительство принять меры безопасности для всех, кого коснулась данная ситуация. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства ООН в Украине на странице в Facebook.

Так, в ООН отметили, что "нападение на эвакуированных украинских граждан минувшей ночью в Новых Санжарах в Полтавской области не должно иметь место в сегодняшней Украине".

"Эти мужчины и женщины уже прошли через травматический период затяжной изоляции и заслуживают на уважение к достоинству и безопасное возвращение в Украину. ООН осуждает насилие и призывает правительство принять все необходимые меры для обеспечения безопасности для всех, кого коснулась эта ситуация", - говорится в ситуации.

Также в ведомстве отметили, что в прошлом в ситуациях со вспышками болезней страх и недоверие тормозили, а не помогали реагировать на угрозу.

"Поэтому, сейчас - время фактов, а не страха, время рациональности, а не слухов. Это время солидарности, а не стигмы", - добавили в Представительстве ООН.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах произошли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые пытались не пустить на территорию населенного пункта эвакуированных граждан Украины из Китая.

В полиции Полтавской области сообщили, что правоохранители устанавливают личности всех причастных к вчерашним столкновениям в Новых Санжарах, где местные жители протестовали против размещения эвакуированных из Уханя. Часть участников столкновений не были местными жителями.

Также РБК-Украина писало, что по факту столкновений в Новых Санжарах полиция открыла 5 уголовных производств. Правоохранители открыли дела по ст. 293, 294, 161, 279, 345 Уголовного кодекса Украины.

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