ООН засудила напади і акти агресії у Нових Санжарах

Фото: сутички у Нових Санжарах (РБК-Україна)

У відомстві закликали керуватися фактами, а не страхом і бути солідарними

Організація Об’єднаних націй засуджує напади і акти агресії щодо евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах і закликає уряд вжити заходів безпеки для всіх, кого торкнулася дана ситуація. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Представництва ООН в Україні на сторінці у Facebook.

Так, в ООН зазначили, що "напад на евакуйованих українських громадян минулої ночі у Нових Санжарах у Полтавській області не повинен мати місця в сьогоденній Україні".

"Ці чоловіки та жінки вже пройшли через травматичний період затяжної ізоляції й заслуговують на повагу до гідності та безпечне повернення до України. ООН засуджує насильство та закликає уряд вжити всіх необхідних заходів для гарантування безпеки для всіх, кого торкнулась ця ситуація", - йдеться у ситуації.

Також у відомстві зазначили, що у минулому в ситуаціях зі спалахами хвороб страх і недовіра гальмували, а не допомагали реагувати на загрозу.

"Тому, зараз - час фактів, а не страху, час раціональності, а не чуток. Це час солідарності, а не стигми", - додали у Представництві ООН.

Нагадаємо, 20 лютого в Нових Санжарах відбулися зіткнення між правоохоронцями та протестувальниками, які намагалися не пустити на територію населеного пункту евакуйованих громадян України з Китаю.

У поліції Полтавської області повідомили, що правоохоронці встановлюють особи всіх причетних до вчорашніх сутичок у Нових Санжарах, де місцеві жителі протестували проти розміщення евакуйованих з Уханя. Частина учасників сутичок не були місцевими жителями.

Також РБК-Україна писало, що за фактом зіткнень у Нових Санжарах поліція відкрила 5 кримінальних проваджень. Правоохоронці відкрили справи за ст. 293, 294, 161, 279, 345 Кримінального кодексу України.