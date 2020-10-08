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В ООН опубликовали отчет по Крыму с требованиями к России, - МИД

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш опубликовал новый отчет о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. Отчет содержит требования к Российской Федерации.

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Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter.

По ее словам, в новом отчете ООН содержатся конкретные требования к РФ "без дипломатических эвфемизмов". В частности, организация требует прекращения задержаний, пыток и принудительного переселения жителей Крыма, обеспечения свободы слова и религии, а также отменить запрет Меджлиса.

"Россия должна обеспечить образование на украинском языке, прекратить призыв украинцев в ВС РФ, восстановить имущественные права лиц, лишенных титула в результате "национализации". Все это будет частью новой крымской резолюции Генассамблеи ООН", - подчеркнула Джапарова.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский обещал до конца 2020 года вынести на рассмотрение Генассамблеи ООН новую резолюцию по ситуации с правами человека в Крыму.

Добавим, представитель Украины в ООН Сергей Кислица обвинял Российскую Федерацию в попытке вытеснения из оккупированного Крыма украинского населения.

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