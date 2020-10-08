В ООН опублікували звіт щодо Криму з вимогами до Росії, - МЗС

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш опублікував новий звіт щодо ситуації з правами людини в окупованому Криму. Звіт містить вимоги до Російської Федерації.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в Twitter.

За її словами, у новому звіті ООН містяться конкретні вимоги до РФ "без дипломатичних евфемізмів". Зокрема, організація вимагає припинення затримань, катувань та примусового переселення жителів Криму, забезпечення свободи слова та релігії, а також скасувати заборону Меджлісу.

"Росія повинна забезпечити освіту українською мовою, припинити призов українців до ЗС РФ, відновити майнові права осіб, позбавлених титулу внаслідок "націоналізації". Все це буде частиною нової кримської резолюції Генасамблеї ООН", - наголосила Джапарова.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський обіцяв до кінця 2020 року винести на розгляд Генасамблеї ООН нову резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму.

Додамо, представник України в ООН Сергій Кислиця звинувачував Російську Федерацію у спробі витіснення з окупованого Криму українського населення.