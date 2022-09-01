ООН опубликовала доклад о преступлениях Китая против уйгуров

В отчете описано дискриминационное задержания членов уйгуров и других преимущественно мусульманских групп, в контексте "применения правительством стратегий борьбы с терроризмом и экстремизмом".

Этот документ опубликовали через 4 года, после привлечения внимания комитетом экспертов ООН к более 1 миллиона уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств, которые были интернированы во внесудебные лагеря в Синьцзяне для "перевоспитания". Китай упорно отрицает нарушения прав человека. Ранее он заявлял, что создал такие центры как способ противодействия экстремизму в регионе.

"Описанная политика и практика вышли за границы, разделив семьи и прервав человеческие контакты, нанеся при этом особых страданий пострадавшим семьям из уйгурских, казахских и других преимущественно мусульманских меньшинств, усиливаются моделями запугивания и угрозы членам диаспоры", - говорится в отчете.

Хотя отчет был одобрен некоторыми уйгурами за рубежом и правозащитниками, любой шаг к дальнейшему расследованию, как это предусмотрено в отчете, потребует одобрения со стороны государств-членов ООН в органе, в котором Китай имеет значительное влияние.