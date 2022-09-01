ООН опублікувала доповідь про злочини Китаю проти уйгурів

Китай зробив "серйозні порушення прав людини" щодо уйгурських мусульман у своєму регіоні Сіньцзян, які можуть бути прирівняні до "злочинів проти людяності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь ООН.
У звіті описано дискримінаційне затримання членів уйгурських та інших, переважно мусульманських груп, у контексті "застосування урядом стратегій боротьби з тероризмом та екстремізмом".
Цей документ опублікували через 4 роки, після привернення уваги комітетом експертів ООН до понад 1 мільйона уйгурів та представників інших мусульманських меншин, які були інтерновані у позасудові табори в Сіньцзяні для "перевиховання". Китай затято заперечує порушення прав людини. Раніше він заявляв, що створив такі центри як спосіб протидії екстремізму в регіоні.
"Описана політика і практика вийшли за кордони, розділивши сім'ї та перервавши людські контакти, завдавши при цьому особливих страждань постраждалим сім'ям з уйгурських, казахських та інших переважно мусульманських меншин, що посилюються моделями залякування та загрози членам діаспори", - йдеться у звіті.
Хоча звіт був схвалений деякими уйгурами за кордоном та правозахисниками, будь-який крок до подальшого розслідування, як це передбачено у звіті, вимагатиме схвалення з боку держав-членів ООН в органі, в якому Китай має значний вплив.
Нагадаємо, що раніше Пекін не допустив ООН до місць, де порушуються права людини. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
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