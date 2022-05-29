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Китай пытается манипулировать визитом комиссара ООН, - Блинкен

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Вашингтон, Воскресенье 29 мая 2022 08:09
Китай пытается манипулировать визитом комиссара ООН, - Блинкен Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что китайские власти пытаются манипулировать визитом верховного комиссара ООН. Пекин не допустил Мишель Бачелет к местам, где нарушаются права человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По его словам, китайские власти заставили уйгуров, местное население, не рассказывать Бачелет о случаях нарушения прав человека в регионе.

"Соединенные Штаты остаются обеспокоены визитом Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет и ее команды в Китайскую народную республику (КНР) и попытками КНР ограничить ее визит и манипулировать им", - заявил Блинкен.

Он отметил, что условия, навязанные властями Пекина во время визита, не позволили провести полную и независимую оценку ситуации с правами человека в КНР, в том числе в Синьцзяне.

Ранее Австралийский институт стратегической политики (ASPI), ссылаясь на данные спутниковых снимков, сообщил о расширении сети лагерей для уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном районе.

Ранее Министерство торговли США внесло 28 китайских организаций в санкционный список из-за нарушений прав мусульманского меньшинства.

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